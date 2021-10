Diocesi: Caritas Como, due giorni in Valtellina “tra passato e futuro”

“La Caritas diocesana tra passato e futuro”. Questo il titolo della due giorni che la Caritas diocesana di Como vivrà in Valtellina tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre. In programma appuntamenti che toccheranno Morbegno, dove verrà celebrato il decennale di “Casa di Lidia”, e Sondrio, dove verrà benedetta la nuova sede Caritas e il Centro di ascolto.

Il primo momento si terrà nel pomeriggio di domani, alle 18.30, presso la Sala Ipogea di Morbegno: in occasione del decennale di “Casa di Lidia” si svolgerà un incontro sul tema dell’accoglienza promosso dalla Caritas diocesana. Sempre a Morbegno, sabato 9 ottobre, alle 8.45, “Casa di Lidia” riceverà la visita del vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, che incontrerà volontari e operatori.

Nella stessa mattinata, alle 10.30, il presule presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa della Beata Vergine del Rosario a Sondrio. A seguire, alle 11.30, mons. Cantoni benedirà la nuova sede del Centro di ascolto cittadino e gli uffici della Fondazione Caritas solidarietà e servizio Onlus, in via Bassi 4/a.

“Se si ricordano con piacere i dieci anni di ‘Casa di Lidia’ a Morbegno e se si vuole con solennità dare visibilità alla nuova sede del Centro di ascolto e di aiuto e agli uffici della Fondazione Caritas solidarietà e servizio Onlus a Sondrio non è certo per farci belli e gloriarci”, ha spiegato don Augusto Bormolini, vicedirettore della Caritas diocesana, aggiungendo che “queste iniziative sono state concepite per responsabilizzare maggiormente le nostre comunità a essere più attente alle persone che in questo tempo fanno fatica a vivere”.