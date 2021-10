Papa Francesco: arrivata in Vaticano Angela Merkel per l’udienza

È arrivata in Vaticano la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il programma della trasferta romana prevede una visita nella basilica di San Pietro, poi la cancelliera sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco e vedrà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Subito dopo l’incontro con il premier Mario Draghi. Nel pomeriggio, la cancelliera tedesca sarà presente all’Incontro di preghiera per la pace con i leader religiosi promosso dalla Comunità di Sant’ Egidio, in programma al Colosseo alle 16.30. Questa mattina, prima dell’arrivo in Vaticano, Merkel ha fatto una breve sosta alla sede de La Civiltà Cattolica.