Arte: Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, venerdì 29 ottobre il seminario “Maria Lai. Presepi e Via Crucis: silenzio e vuoto di uno stupore”

Venerdì 29 ottobre, alle ore 16, nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e in diretta streaming sul canale YouTube della stessa Facoltà, si terrà un seminario di studi sul tema “arte e teologia” avente per titolo: “Maria Lai. Presepi e Via Crucis: silenzio e vuoto di uno stupore”. Il seminario è organizzato in collaborazione con l’Archivio Maria Lai. Dopo i saluti del preside della Facoltà, padre Francesco Maceri, e l’introduzione di mons. Antonello Mura (gran cancelliere della Facoltà Teologica della Sardegna), ci saranno gli interventi di Simona Campus (Università di Cagliari) su “Parlare dopo un lungo silenzio è cosa giusta. Finito e infinito nella poetica di Maria Lai”; Elena di Raddo (Università Cattolica di Milano-Brescia) su “‘Mistero che si interroga sull’uomo’. I presepi di Maria Lai”; Elena Pontiggia (Accademia di Brera, Milano) su “Un filo per la Via Crucis”; Micol Forti (Musei Vaticani, Città del Vaticano) su “Cadere all’insù: i sassi nella Via Crucis di Cardedu”. Modererà l’incontro Giuseppe Lezzi (M77 Gallery, Milano). Intervento finale sarà a cura di Maria Sofia Pisu (presidente dell’Archivio Maria Lai).

“Il seminario intende far riflettere sulla spiritualità dell’artista Maria Lai in particolare per ciò che riguarda la sua produzione dei presepi e della Via Crucis. Il significato del rapporto tra arte e teologia in Maria e nella sua produzione artistica unisce il presepio e la Via Crucis in un’unica ansia verso l’infinito”, si legge in una nota.

L’incontro è aperto a chi lo desidera, ma è necessario il Green pass; inoltre, potrà anche essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube della Facoltà Teologica della Sardegna.

In concomitanza con il seminario di studi, nei locali della Facoltà, sarà allestita una mostra tematica di alcune opere dell’artista di Ulassai.