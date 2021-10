Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, domani mons. Giudice inaugurerà il centro Caritas “Oggi devo fermarmi a casa tua”

Verrà inaugurato domani, venerdì 22 ottobre, dal vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, il centro Caritas “Oggi devo fermarmi a casa tua” ubicato nel complesso di Santa Croce in via Atzori a Nocera Inferiore, al confine con Nocera Superiore. La cerimonia avrà inizio alle 16.30.

“Con la fine della visita pastorale, iniziata nel 2018 e conclusa a novembre 2020, il vescovo – spiega una nota della diocesi – ha voluto lasciare un segno alla comunità diocesana, riconvertendo la struttura in un punto Caritas con centro d’ascolto diocesano e punto ritiro pasti per le famiglie meno abbienti del territorio diocesano”.

“Il centro d’ascolto diocesano – afferma il direttore della Caritas diocesana, don Vincenzo Di Nardi – è il luogo privilegiato dove si intessono rapporti con le tante fragilità che si incontrano nelle parrocchie, nelle strade, nei vicoli ‘bui’ delle nostre città”. Per questo, per andare incontro alle esigenze delle fasce povere della popolazione è stato attivato anche un punto ristoro. I nuclei familiari o i singoli segnalati dalle parrocchie, dagli enti territoriali e dalle associazioni ogni giorno potranno ritirare un pasto caldo. Inoltre, sarà operativo anche uno sportello di ascolto per le donne. “Si tratta di un luogo di incontro, pensato con le donne e per le donne, dove trovare mutuo aiuto e un angolo di quotidiana serenità”, annuncia la vicedirettrice della Caritas diocesana, Sofia Russo, aggiungendo che sarà “uno sportello di ascolto per avviare progetti personalizzati di autodeterminazione”.