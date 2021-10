Chiesa cattolica: Fides, in calo le vocazioni, diminuisce il numero di vescovi. In aumento i diaconi permanenti

Il numero totale dei vescovi nel mondo è diminuito di 13 unità, raggiungendo quota 5.364. Cala anche il numero dei seminaristi. I numeri emergono dalle statistiche della Chiesa cattolica diffuse oggi dall’agenzia Fides, in occasione della 95ª Giornata missionaria mondiale, che si celebra domenica 24 ottobre. Aumentano i vescovi diocesani (+12) e diminuiscono i vescovi religiosi (-25). I vescovi diocesani sono 4.134, mentre i vescovi religiosi sono 1.230. I vescovi diocesani sono aumentati in Africa (+11), Asia (+5), Europa (+4) ed Oceania (+2), mentre diminuiscono solamente in America (-10). I vescovi religiosi diminuiscono, invece, in tutti i continenti. Circa il numero dei sacerdoti nel mondo questo è aumentato di 271 unità raggiungendo quota 414.336. A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l’Europa (-2.608) cui si aggiungono l’America (-690) e l’Oceania (-69). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.649) e in Asia (+1.989). I sacerdoti diocesani nel mondo sono aumentati globalmente di 262 unità, raggiungendo il numero di 282.136, con una diminuzione, anche quest’anno, in Europa (-1.436) e in Oceania (-30). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.061), Asia (+569), America (+98). I sacerdoti religiosi sono aumentati in complesso di 9 unità, e sono 132.200. Si registrano aumenti in Africa (+588), in Asia (+1.420) e diminuiscono in Oceania (-39), in Europa (-1.172) e in America (-788). In aumento anche il numero dei diaconi permanenti nel mondo, cresciuto quest’anno di 734 unità, raggiungendo il numero di 48.238. L’aumento più consistente si conferma in America (+562), seguita da Europa (+177), Oceania (+5), Africa (+1), diminuiscono solo in Asia (-11). Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale dei religiosi non sacerdoti, in calo per il settimo anno consecutivo di 646 unità, arrivando al numero di 50.295 e delle religiose, di 11.562 unità. Sono complessivamente 630.099. Le diminuzioni maggiori si registrano in Europa (-7.400), America (-5.315) e Oceania (-281). Diminuiscono ovunque i membri degli Istituti secolari maschili: sono complessivamente 582 facendo segnare un -32. Stessa sorte per le appartenenti agli Istituti secolari femminili, diminuite, complessivamente, di 553 unità, per un totale di 20.913 membri. Aumentano solo in Africa (+30). Dalle statistiche emerge anche il calo dei seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, quest’anno diminuiti, globalmente di 1822 unità, attestandosi alla cifra di 114.058 unità. Gli aumenti si registrano solo in Africa (+509). I seminaristi maggiori diocesani sono 68.609 (-1350 rispetto all’anno precedente) e quelli religiosi 45.449 (-427). Anche il numero totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, per il quarto anno è diminuito, quest’anno di 3.174 unità, raggiungendo il numero di 96.990. Sono diminuiti in tutti i continenti ad eccezione dell’Oceania (+22). Nel campo dell’istruzione e dell’educazione, la Chiesa gestisce nel mondo 72.667 scuole materne frequentate da 7.532.992 alunni; 98.925 scuole primarie per 35.188.771 alunni; 49.552 istituti secondari per 19.370.763 alunni. Inoltre, segue 2.395.540 alunni delle scuole superiori e 3.833.012 studenti universitari.