Settimana sociale: Melucci (sindaco Taranto), “questo non è un luogo qualsiasi, è una trincea”

foto SIR/Marco Calvarese

“Questo non è un luogo qualsiasi, è una trincea”. Lo ha assicurato Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, dando il benvenuto alle migliaia di partecipanti che affollano, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, il PalaMazzola di Taranto per l’inizio della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, sul tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso”. A Taranto, ha raccontato il sindaco, “è in atto un vero e proprio piano di transizione strategica, in un territorio che ha avuto ferite profonde non solo perché ha danneggiato l’ecosistema e la salute delle persone, ma perché insieme alle parti sociali ha contrastato quell’odioso ricatto per cui l’interesse, il profitto, il mercato sono sovraordinati all’interesse delle famiglie e dei lavoratori”. Taranto, dunque, come “laboratorio di buone pratiche da esportare al resto del Paese, soprattutto nelle aree più esposte e più critiche”.