Diocesi: Aversa, giovedì 28 ottobre si presenta il libro “La chiesa di San Giovanni Evangelista. Un inedito ciclo di affreschi del Trecento”

Giovedì 28 ottobre, alle ore 17.30, presso la Sala Guitmondo del Seminario vescovile di Aversa, verrà presentato il libro “La chiesa di San Giovanni Evangelista. Un inedito ciclo di affreschi del Trecento ad Aversa”. Scritto da Anna Grimaldi, il volume giunge dopo il suo precedente lavoro monografico su “La decorazione del duomo di Aversa in Età moderna. Storia di una committenza tra aristocrazia e clero” e altri suoi contributi scientifici. “Il testo – si legge in una nota della diocesi di Aversa – aggiunge un nuovo e importante tassello alla conoscenza di uno dei centri storici più interessanti della Campania, per le sue origini normanne e per la ricchezza delle testimonianze monumentali e artistiche”.

Edito da Paparo Editori, che ne ha curato la veste grafica con un corredo fotografico di circa 80 immagini tutte a colori, il libro è patrocinato dalla diocesi di Aversa, dal comune di Aversa e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Caserta e Benevento, “proprio per il valore di particolare rilievo che il libro assume in rapporto con il progetto di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città, sostenuto e incentivato dalle istituzioni patrocinanti più rappresentative della città e della provincia”.

Con questo libro, l’autrice, già professore a contratto di Storia dell’arte presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, storica dell’arte ed esperta della produzione pittorica di ambito napoletano, rende nota la scoperta di un ciclo frammentario di affreschi del Trecento rinvenuto solo di recente ad Aversa. Il lavoro si è avvalso di fonti primarie, come le visite pastorali documentate dell’Archivio Storico Diocesano, grazie anche alla collaborazione di mons. Ernesto Rascato, incaricato regionale per i Beni culturali ecclesiastici. Il nuovo volume della professoressa Anna Grimaldi aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza di uno dei centri storici più interessanti della Campania. Alla presentazione previsti, tra gli altri, gli interventi di mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, di mons. Ernesto Rascato e del soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta, Mario Pagano.