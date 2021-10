Giornata missionaria mondiale: card. Tagle, “l’incontro con Dio che ci ha toccato il cuore e che ha compiuto opere meravigliose non possiamo tenerlo per noi”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“L’incontro con Dio che ci ha toccato il cuore e che ha compiuto opere meravigliose non possiamo tenerlo per noi”. Lo ha detto oggi nella sala stampa della Santa Sede il card. Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della Giornata missionaria mondiale che si celebra domenica 24 ottobre sul tema “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. “I missionari sono ispirati dall’amore di Dio a uscire da sé stessi – ha spiegato il cardinale –, dalle loro paure, per raggiungere tutte le nazioni, geografiche ed esistenziali”. Questo accade, ha aggiunto, per “una ragione fondamentale: per la gratitudine”. Pertanto, ha concluso il card. Tagle, “prima di tutto occorre pregare, perché la fede è dono dello Spirito Santo. Il Vangelo ci insegna ad amare, anche nei piccoli gesti quotidiani e nelle piccole cose”.