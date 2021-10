Capitale europea della cultura 2025: oggi Mattarella e Pahor a Gorizia e Nova Gorica

Oggi i presidenti della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e slovena, Borut Pahor, celebreranno congiuntamente la nomina a Capitale europea della cultura 2025 delle città di Gorizia e Nova Gorica.

Il programma della visita prevede l’arrivo del capo dello Stato italiano in tarda mattinata a Nova Gorica, nella piazza Bevkov, dove lo accoglierà il presidente Pahor e, insieme, riceveranno gli onori militari alla presenza anche dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Klemen Miklavic che li accompagneranno per tutta la durata della visita.

Incontreranno, quindi, il comitato organizzatore di Go! 2025 e i rappresentanti delle rispettive minoranze; dopo il pranzo, visiteranno il nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde dell’Isonzo.

Nel pomeriggio i due presidenti si sposteranno a Gorizia, dove, in Corso Verdi, sono previsti gli onori militari italiani e, subito dopo, visiteranno la mostra per i 140 anni del quotidiano “Il Piccolo”, allestita al teatro Verdi dove sarà ad accoglierli il direttore Omar Monestier.

La celebrazione avrà luogo nella piazza della Transalpina, che si trova al centro della linea di confine fra le due città. Qui, i due presidenti, pronunceranno i loro interventi, presenti, oltre i due sindaci, anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e diverse altre autorità e assisteranno al concerto organizzato per l’occasione che vedrà cantare e suonare insieme musicisti e cantanti italiani e sloveni con la partecipazione anche di cori giovanili.