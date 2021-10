Spagna: Madrid, quest’anno torna in piazza la messa per la festa della patrona, la Virgen de la Almudena

Il 9 novembre la città di Madrid onora la sua patrona, la Virgen de la Almudena, che quest’anno torna in piazza con il motto “Speranza di Madrid”.

Per preparare la festa, la cattedrale di Santa María la Real de la Almudena ospiterà il tradizionale triduo in suo onore il 5, il 6 e il 7 novembre, con messa alle 19. Inoltre, sabato 6 novembre, alle 20, ci sarà un concerto della Banda sinfonica comunale nel tempio. E lunedì 8 novembre si terrà anche un concerto dell’Orfeón Sociedad Concertos Ayuntamiento di Madrid, alle 17.30, e una veglia dei giovani alle 20.30.

Martedì 9 novembre i fedeli sono invitati a partecipare alla messa. La messa solenne inizierà alle 11 in Plaza de la Almudena, tra la cattedrale e il Palazzo reale, con spazi limitati per evitare la folla. La celebrazione, presieduta dall’arcivescovo, cardinale Carlos Osoro, e concelebrata dai vescovi ausiliari, dai vicari episcopali e dal Cabildo, sarà trasmessa in diretta su Telemadrid e Cope. Durante la celebrazione, il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, rinnoverà il tradizionale “Voto della città”.

Al termine della messa, la statua della Vergine percorrerà via Bailén in processione verso il Palazzo reale e intorno a Plaza de Oriente, con l’idea che i madrileni possano avvicinarsi in sicurezza alla loro santa patrona.

Dopo che l’anno scorso non ha potuto svolgersi a causa della pandemia, la tradizionale offerta floreale solidale torna in Plaza de la Almudena l’8 e il 9 novembre, dalle 9 alle 20. Ai madrileni viene chiesto di onorare la Vergine con fiori, ma anche con alimenti non deperibili che saranno donati alla Caritas diocesana di Madrid e alla Comunità di Sant’Egidio.