Papa Francesco: videomessaggio per Taranto, “giovani, insegnateci a custodire il creato”. Un pensiero “alle mamme e ai papà che hanno pianto e piangono per la sofferenza e la morte” dei loro figli

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Saluto cordialmente tutti voi che partecipate alle Settimane sociali dei cattolici italiani”. Comincia così il videomessaggio inviato, a sorpresa, ai partecipanti all’appuntamento che vede riuniti al PalaMazzola un migliaio di partecipanti, in rappresentanza della quasi totalità delle diocesi italiani, 220 su 224. “In queste giornate – dice Francesco – rifletterete su un tema molto importante che riguarda il futuro nostro: ‘Il pianeta che speriamo’”. Un tema che, per il Papa, “esprime speranza e voglia di riscatto, grida stili di vita rinnovati in cui lavoro e futuro non siano in contrapposizione ma in piena armonia tra di loro. Non bisogna mai dimenticare che tutto è connesso”. Il videomessaggio del Papa si conclude con un “incoraggiamento particolare ai giovani”: “Insegnateci a custodire il creato! Siete il presente, siete l’oggi del pianeta. Non sentitevi mai ai margini, i vostri sogni devono essere i sogni di tutti”. Infine, il pensiero del Santo Padre va “a tutte mamme e a tutti i papà che hanno pianto e piangono per la morte e la sofferenza” dei loro figli.