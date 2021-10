Giornata missionaria mondiale: Padova, domani sera veglia diocesana con benedizione dei fidei domun in partenza e accoglienza di quelli rientrati

In occasione della Giornata missionaria mondiale, quest’anno sul tema “Testimoni e profeti, la diocesi di Padova vivrà nella serata di domani, venerdì 22 ottobre, la veglia diocesana. Durante il momento di riflessione e preghiera, ospitato dalle 21 in cattedrale, il vescovo Claudio Cipolla benedirà i missionari in partenza e contemporaneamente verranno accolti quanti rientrano dopo le rispettive esperienze missionarie. La veglia sarà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube della diocesi di Padova.

Tra i “partenti”, informa la diocesi, c’è una giovane 28enne di Dolo, Ilaria Scocco, pronta a iniziare un’esperienza di servizio come missionaria fidei donum, nella missione diocesana in Etiopia. Insieme a lei ci saranno: Annalisa Calore (Compagnia missionaria del Sacro Cuore) con destinazione Guinea Bissau, Anna Marzorati ed Emanuele Dal Pozzo (Operazione Mato Grosso), con destinazione Perù; Elisa Parolin (Operazione Mato Grosso) con destinazione Perù; Maria Chiara Carraro (consacrata del Movimento Missione Belém) con destinazione Brasile. E gli operatori di Medici con l’Africa Cuamm: Simone Cadorin, project manager (Mozambico); Paolo Belardi, economista sanitario (Tanzania); Martina Borellini, neonatologa (Tanzania); Noemi Bazzanini, infettivologia (Tanzania). E i medici Paolo Franceschi (Sud Sudan); Adriano La Vecchia (Etiopia); Federica Baretta (Tanzania); Maria Chiara Del Savio (Angola); Elena Mazzalai (Mozambico); Virginia Casigliani (Mozambico); Sara Barbiero (Sierra Leone).

Dopo il rientro in diocesi, verranno accolti don Orazio Zecchin, dopo 49 anni in Brasile; don Saverio Turato, dopo 9 anni in Ecuador; don Attilio De Battisti, dopo 12 in Thailandia e altri religiosi e religiose. Sarà anche ricordato l’anniversario dei 500 anni dell’arrivo del cristianesimo nelle Filippine con la presenza e la testimonianza di un gruppo di filippini.

Domenica 24 ottobre, 95ª Giornata missionaria mondiale, nelle chiese della diocesi si pregherà per le missioni e si raccoglieranno offerte che andranno a sostenere le Chiese di missione, in particolare quelle che si trovano in maggiore difficoltà.