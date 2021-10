Movimento per la vita: a fine ottobre il 41° convegno nazionale. Casini Bandini, “riconoscere l’uomo nel concepito per una società più accogliente e umana”

“Usciamo a riveder le stelle. Identità, luce che traccia la rotta” è il titolo della 41ª edizione del convegno del Movimento per la vita italiano (Mpv) e dei Centri alla vita (Cav) che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre in una nave da crociera: un ambiente “protetto” e “controllato sia all’ingresso che durante la navigazione con protocolli di igienizzazione anti-Covid particolarmente efficaci”, scrive nella presentazione la presidente Mpv, Marina Casini Bandini.

Il convegno di quest’anno, prosegue, “darà una particolare attenzione alla questione dell’identità e dello stile del nostro Movimento. Riscopriremo così lo stile del nostro servizio che si declina, tra le altre cose, in una comunicazione positiva e propositiva: la pandemia ci ha messo di fronte all’urgenza della questione sociale e demografica, aggravando la costante diminuzione delle nascite in Italia, ma questo ci spinge a riaffermare il nostro volontariato quale presidio e testimonianza di una società accogliente nei confronti della vita nascente”. Non solo, ma in questo tempo “mentre da un lato il mondo intero ha cercato e cerca di sconfiggere la pandemia, dall’altro, le aggressioni contro la vita umana e la famiglia sono divenute sempre più frequenti e sofisticate”. Anche per questo, evidenzia Casini, “non è sufficiente dire dei ‘no’, ma è necessario proclamare dei ‘sì’. Non si tratta di fare scudo al passato, ma di edificare l’avvenire su un più alto livello di civiltà e di umanità”. Insomma, occorre “superare il male mediante la forza persuasiva del bene. Coltivare insieme lo stupore di chi riconosce l’uomo nell’apparentemente più insignificante degli uomini – il concepito! – non può che aiutare a interpretare con occhi nuovi l’intera società e a operare con maggior lena per rendere il futuro più adeguato alla dignità umana di tutti e di ciascuno”.