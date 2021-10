Comece: plenaria dei vescovi Ue dal 27 al 29 ottobre su Conferenza sul futuro dell’Europa e scambio con i giovani

Dibattito sulla Conferenza sul futuro dell’Europa e scambio con una delegazione di giovani. Questi i temi al centro dell’assemblea autunnale della Comece che nei giorni 27 e 28 ottobre riunirà a Bruxelles, in forma ibrida, i delegati delle Conferenze episcopali di tutti i 27 Stati membri dell’Ue. “Nell’ambito delle diverse iniziative della Comece a sostegno della voce dei giovani nella Conferenza sul futuro dell’Europa – si legge in un comunicato diffuso oggi – i vescovi dell’Unione europea si riuniranno a Bruxelles per discutere del contributo della Chiesa cattolica nell’affrontare le sfide e le priorità dell’Europa”. I vescovi dialogheranno con Colin Scicluna, capo di gabinetto del vicepresidente della Commissione europea incaricato di Democrazia e demografia, e Herman van Rompuy, presidente emerito del Consiglio dell’Ue e attuale presidente dell’European Policy Centre. “L’Assemblea sarà anche un’occasione per valutare modi creativi per promuovere meglio le politiche dell’Ue incentrate sulle persone, nonché sul dialogo e la solidarietà in un contesto socio-economico e internazionale che si ritrova impoverito a seguito della pandemia di Covid-19”. Il programma dell’Assemblea prevede anche una messa per l’Europa che sarà celebrata in memoria di mons. Alain Paul Lebeaupin, ex nunzio apostolico presso l’Unione europea, e si svolgerà mercoledì 27 ottobre alle 19 nella chiesa di Notre-Dame de la Victoire, in place du Grand Sablon.