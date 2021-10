Spagna: Pom, domenica il lancio della campagna del Domund “Racconta quello che hai visto e sentito!”

Con il motto “Racconta quello che hai visto e sentito!”, le Pontificie Opere Missionarie (Pom) lanciano la campagna del Domund , come è conosciuta in Spagna la Giornata missionaria mondiale, che la Chiesa celebra domenica 24 ottobre.

L’obiettivo di Domund 2021 è sintetizzato dal direttore delle Pom in Spagna , José María Calderón : “È una proposta per tornare alle radici del nostro essere missionario”. Infatti, “la missione non è altro: offrire agli uomini, alla società, alle culture l’incontro con il Signore della storia e con Colui che è per tutti… l’amore!”.

In questa campagna 2021, le Pom continuano a rafforzare la loro proposta digitale con il lancio della pagina web www.domund.es e la seconda edizione della corsa virtuale del Domund, in corso fino al 24 ottobre , quest’anno con la novità di una maglietta commemorativa.

Grazie alle donazioni, nel 2020 le Pontificie Opere Missionarie della Spagna hanno stanziato 11.105.214,47 euro per soddisfare i bisogni delle Chiese povere nei territori di missione . Con i proventi del Domund si sostiene la presenza della Chiesa nei 1.116 territori di missione.