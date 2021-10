Dialogo: Fondazione Lanza, giovedì 28 l’incontro “La diversità religiosa, per un’etica civile”

“Come valorizzare la pluralità religiosa che abita le nostre città? Come coltivare l’incontro tra visioni etiche, in fraternità e sororità?”. Per rispondere a questi interrogativi la Fondazione Lanza propone, giovedì 28 ottobre, l’incontro “La diversità religiosa, per un’etica civile”, che sarà possibile seguire in presenza nella Biblioteca Centro studi e ricerche Franceschi, a Padova, e in streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube della Fondazione Lanza.

Se ne parlerà con Amina Crisma, Brunetto Salvarani ed Enzo Pace, a partire da “La diversità feconda. Un dialogo etico tra religioni nella città”, a cura di Simone Morandini (Edb, 2021). Introduce e modera la giornalista Sara Melchiori.

Per partecipare in presenza, occorre prenotarsi su info@fondazionelanza.it.