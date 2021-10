Arte sacra: Vicenza, dal 24 ottobre a Koinè l’Innovation Forum con progetti all’avanguardia, app, design e fundraising

Koinè è tradizione, spiritualità, scambio di idee, cultura, punto di incontro tra i popoli ma, non ultimo, un appuntamento per l’innovazione. Ed è proprio l’Innovation Forum la novità di questa XIX International Exhibition of Sacred Arts: progetti all’avanguardia, app di ultima generazione per le parrocchie e per il self check-in e best practice per il settore del sacro saranno presentate nell’Arena del Padiglione 7, dal 24 al 26 ottobre, nel quartiere fieristico Ieg di Vicenza.

L’Innovation Forum, “con l’obiettivo di porsi come l’appuntamento biennale di punta di questo settore, ospiterà professionisti e aziende che lavorano per l’edilizia di culto – si legge in un comunicato -. Luogo di incontro per l’architettura sacra, il settore liturgico e per tutto ciò che orbita attorno al concetto di ‘innovazione tecnologica’ applicata a questi settori. Tanti i temi che verranno affrontati dalle aziende e dai relatori, nelle giornate del 24 e 25 ottobre: fundraising, design, management del turismo religioso, applicazioni per smarthphone e tanto altro.

Il fundraising come attività strategica per gli enti culturali religiosi tra problematiche di sostenibilità e nuovi scenari post-Covid verrà affrontato da Elisabetta Favaron per La Bottega del Fundraising, domenica 24 ottobre. A seguire, sempre domenica, l’architetto Matteo Pauletto parlerà di materia e design: l’istintività del gesto che si imprime sulle superfici e vuole sondare le potenzialità espressive della materia. Lunedì 25 ottobre, l’Innovation Forum presenta una giornata densissima di incontri. Tra le altre cose si parlerà di turismo religioso al passo coi tempi, di modelli 3D stampabili mediante l’utilizzo di droni, scanner e software. Michelangelo Chasseur e Alberto Porro presenteranno la prima app dedicata alle parrocchie: inParrocchia, scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store.