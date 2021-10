Famiglia: Roma, domani inaugurazione dell’anno accademico del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Sarà inaugurato domani, venerdì 22 ottobre, a Roma, l’anno accademico 2021-2022 del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, con una cerimonia in programma nell’auditorium “Carlo Caffarra”, alle 11. L’inaugurazione avverrà all’indomani del consiglio dell’Istituto e vedrà la presenza dei rappresentanti di tutte le sezioni internazionali dell’Istituto Giovanni Paolo II. Il programma della mattinata – informano gli organizzatori – prevede l’apertura con la preghiera del Veni Creator seguita dall’indirizzo di saluto del gran cancelliere mons. Vincenzo Paglia e dalla relazione del preside Philippe Bordeyne, succeduto il 1° settembre a mons. Pierangelo Sequeri alla guida dell’Istituto, che proprio quest’anno compie 40 anni dalla fondazione da parte di san Giovanni Paolo II. La prolusione sarà invece affidata al card. José Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, che parlerà sul tema “La fraternità come chiave del futuro nel Magistero di Papa Francesco”. A chiudere la mattinata saranno le premiazioni dell’anno accademico 2020-2021. Nel corso della giornata sarà esposta un’opera di Sidival Fila, autore anche di quella che compare nell’immagine di copertina dell’Ordo 2021-2022. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul profilo Facebook dell’Istituto.