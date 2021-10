Giornata missionaria mondiale: Benevento, stasera veglia diocesana “Testimoni e profeti” presieduta dall’arcivescovo Accrocca

Sarà il convento S. Pio a Pietrelcina ad ospitare nella serata di oggi, giovedì 21 ottobre, la veglia diocesana in preparazione alla Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domenica prossima. Il momento di preghiera e riflessione, sul tema “Testimoni e profeti”, sarà presieduto dalle 21 dall’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca.

In un messaggio il direttore del Centro missionario diocesano, mons. Aurelio Capone, ha rilanciato l’invito del direttore delle Pontificie opere missionarie in Italia, don Giuseppe Pizzoli, affinché la 95ª Giornata missionaria mondiale, “nonostante le circostanze avverse a causa della pandemia, sia celebrata con il coinvolgimento forte delle nostre comunità, perché riscoprano la capacità di allargare gli orizzonti, di essere segno profetico dell’amore di Dio per tutta l’umanità”.