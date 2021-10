Esercizi spirituali: Torreglia, “Villa Immacolata” lancia la proposta di valorizzare la Web-Radio della casa

La casa di spiritualità “Villa Immacolata” di Torreglia (Pd) lancia la proposta di valorizzare la Web-Radio della casa, ideata da don Federico Giacomin, inviando e trasmettendo on line file audio di meditazioni di Esercizi spirituali, riflessioni su temi legati alla pastorale, alla teologia, alla liturgia, alla preghiera e altre tematiche che possono essere concordate con il direttore della casa.

La proposta è rivolta in modo particolare a guide di Esercizi spirituali, direttori ed équipe delle case, rettori di santuari, docenti delle Facoltà teologiche, formatori e formatrici.

“È un servizio innovativo che permette di valorizzare contenuti validi e di qualità a un ampio uditorio in tutto il mondo, perché con il servizio di Podcast vi è la possibilità di scaricare il file audio da ogni punto dell’intero globo”, si legge in una nota della Fies (Federazione italiana Esercizi spirituali) Triveneto.

“Nella società e nella Chiesa che verrà la globalizzazione è un sentiero da saper percorrere con intelligenza, con contenuti di qualità, con quella cura alla persona ovunque si trovi – prosegue la nota -. La Web-Radio di Villa Immacolata è un esempio concreto: una via per portare la casa di spiritualità fuori da se stessa nelle vie del digitale”.

Chi è interessato a proporre temi e pubblicare i propri audio nella Web-Radio può contattare direttamente la casa di spiritualità di Villa Immacolata confrontarsi con il direttore don Federico Giacomin (telefono: 049 5211340) oppure scrivendo a info@villaimmacolta.it e mettendo nell’oggetto “Web-Radio proposta di temi per i file audio”.