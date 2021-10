Giovanni Paolo II: Tv2000, domani programmazione speciale dedicata alla festa liturgica del Papa polacco santo

È dedicata a san Giovanni Paolo II la programmazione di Tv2000 di domani, 22 ottobre, giorno in cui la Chiesa ne festeggia la memoria liturgica. Nel corso della giornata l’emittente della Cei ricorda Karol Wojtyła con servizi, interviste, testimonianze e storie di conversione. Si parte, dalle 7.30, con il programma “Di buon mattino”, condotto da Antonella Ventre e Giacomo Avanzi, con ospite don Giacomo Pavanello che racconta una storia di conversione legata a Giovanni Paolo II. Durante la puntata anche un focus sulla talare indossata da Wojtyła nel giorno della sua ultima benedizione ai fedeli in piazza San Pietro, oggi conservata in una teca in vetro nel santuario della Madonna d’Erbia in Valseriana, in provincia di Bergamo. In prima serata, alle 20.55, in onda il film “Non abbiate paura” di Jeff Bleckner con Thomas Kretschmann, a seguire il documentario “Giovanni Paolo II. Una storia insieme” di Monica Mondo, con le testimonianze di coloro che, allora giovani, sotto la sua guida hanno cambiato la propria vita. Infine, il programma “Effetto notte”, condotto da Fabio Falzone, in onda alle 23.30, con la lunga intervista ad Arturo Mari, fotografo dei papi, per oltre 55 anni in servizio all’Osservatore Romano, autore degli scatti storici di Papa Giovanni Paolo II che hanno fatto il giro del mondo, tra questi quello dell’attentato del 13 maggio del 1981.