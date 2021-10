Il ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha partecipato oggi pomeriggio, in videoconferenza, al G7 dei ministri della salute. Speranza ha ribadito “l’approccio graduale da mantenere in questa fase di convivenza con il Covid-19”. “Il vaccino è la chiave per uscire da questa pandemia, ma resta importante anche continuare ad investire sui comportamenti corretti delle persone e su un approccio graduale nel rilascio delle misure”.