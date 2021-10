Diocesi: Sassari, convegno e celebrazione per ricordare padre Manzella

In occasione dell’84° anniversario della morte, sono due gli appuntamenti in programma a Sassari per ricordare il servo di Dio padre Giovanni Battista Manzella. Venerdì 22 ottobre, alle 16.30 presso il teatro parrocchiale di San Francesco d’Assisi, si terrà il convegno “Saper essere oltre al saper fare!” sull’opera, la fede e la carità di padre Manzella. Aprirà l’incontro il saluto di mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, cui seguiranno gli interventi del gesuita padre Jaime Emilio González Magaña, ordinario della Pontificia Università Gregoriana di Roma, e di Raffaele Callia, delegato regionale di Caritas Sardegna, moderati da Luciana Fancellu.

Sabato 23 ottobre, alle 18, presso la chiesa del Santissimo Sacramento, mons. Saba presiederà la celebrazione eucaristica commemorativa del servo di Dio. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.