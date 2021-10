Esorcismo: Roma, dal 25 al 30 ottobre la 15ª edizione del corso organizzato dall’Istituto Sacerdos

Dal 25 al 30 ottobre, dopo lo stop per il Covid-19, si terrà a Roma la 15ª edizione del corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato dall’Istituto Sacerdos, Istituto dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra), e dal Gris (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa).

Il corso, si legge in una nota, “propone una ricerca accademica attenta e multidisciplinare sul ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione; un corso in risposta concreta, approfondita e professionale a questa tematica attuale e spesso ancora poco ben conosciuta.

Nell’edizione 2021 sono state introdotte diverse nuove attività: presentazione di una ricerca sull’esorcismo realizzata da Sacerdos in collaborazione con il Gris e l’Università di Bologna; tavola rotonda tra esorcisti di diverse confessioni cristiane; presenza, per la prima volta, di un sacerdote francese esperto in preghiera di guarigione.

Il corso sarà in italiano con traduzione simultanea in inglese, spagnolo e portoghese.