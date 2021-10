Papa Francesco: “ascoltare le sofferenze dei poveri, degli ultimi, dei disperati, delle famiglie stanche di vivere in luoghi inquinati”

(da Taranto) “Che la Settimana Sociale rappresenti un’esperienza sinodale, una condivisione piena di vocazioni e talenti che lo Spirito ha suscitato in Italia”. È l’augurio del Papa, 49ª Settimana sociale, che si apre oggi a Taranto sul tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso”. “Perché ciò accada – scrive Francesco nel messaggio inviato ai circa mille partecipanti radunati nel PalaMazzola – occorre anche ascoltare le sofferenze dei poveri, degli ultimi, dei disperati, delle famiglie stanche di vivere in luoghi inquinati, sfruttati, bruciati, devastati dalla corruzione e dal degrado”. “Abbiamo bisogno di speranza”, la tesi del Papa, che ha definito “significativo il titolo scelto per questa Settimana Sociale a Taranto, città simbolo delle speranze e delle contraddizioni del nostro tempo”. “C’è un desiderio di vita, una sete di giustizia, un anelito di pienezza che sgorga dalle comunità colpite dalla pandemia”, l’appello di Francesco alla Chiesa italiana: “Ascoltiamolo”.