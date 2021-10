Giornata missionaria mondiale: Carpi, sabato veglia diocesana in cattedrale. Domenica la raccolta a favore delle Pom

Alla vigilia della Giornata missionaria mondiale, la Chiesa di Carpi celebrerà sabato 23 ottobre la veglia diocesana sul tema “Testimoni e profeti”. La liturgia, promossa dal Consiglio missionario diocesano, sarà presieduta dal vicario generale, mons. Gildo Manicardi, alle 21 in cattedrale. Nell’occasione verranno ricordate sette persone che hanno donato la loro vita per l’annuncio del Vangelo e per la carità verso gli ultimi in vari Paesi del mondo: padre Claudio Mantovani (Bangladesh), suor Gabriellina Morselli (Tanzania), padre Agostino Galavotti (Eritrea), Germana Munari (Malawi), Luciano Lanzoni (Madagascar), don Francesco Cavazzuti (Brasile) e Irene Ratti (Mozambico). Alla lettura di brani delle Scritture e del messaggio di Papa Francesco, si alterneranno i racconti e le testimonianze delle vocazioni ed esperienze di questi missionari legati alla diocesi di Carpi.

Domenica 24 ottobre, 95ª Giornata missionaria mondiale, alle 11.15, TvQui (digitale terrestre canale 19 e streaming su tvqui.it) trasmetterà in diretta la messa celebrata nella parrocchia di Quartirolo di Carpi. Interverrà Ines Meggiolaro, della Comunità Papa Giovanni XXIII, missionaria per otto anni a Port-au-Prince ad Haiti. Tutte le offerte raccolte nelle parrocchie della diocesi saranno devolute alle Pontificie opere missionarie.

Nel fine settimana, presso il Seminario vescovile a Carpi, si svolgerà il tradizionale Mercatino missionario (sabato 23 e domenica 24, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19); il ricavato sarà devoluto alle necessità delle missioni. Fra i progetti sostenuti, quello di suor Ambrogia Casamenti per la Scuola Leonardi a Touba in Costa d’Avorio.

Inoltre, rimarrà aperto fino al 14 novembre il tradizionale banco missionario presso i locali nel cortile della canonica del duomo di Mirandola, organizzato dal Gruppo missionario parrocchiale.