Economia: Università Cattolica Milano, nel pomeriggio lezione di Jeffrey D. Sachs su transizione ecologica e inclusione sociale per un nuovo paradigma

Dalla transizione ecologica all’inclusione sociale: verso un nuovo paradigma economico. Continua con Jeffrey D. Sachs il ciclo di conferenze “Un secolo di futuro: l’Università tra le generazioni”, promosso dall’Università Cattolica in occasione del Centenario. Oggi, giovedì 21 ottobre, alle 17, il professore della Columbia University, tra gli economisti più influenti a livello mondiale, pronuncerà la lecture “Ecologic Transition and Social Inclusion: Towards a New Economic Paradigm”. Coordinerà l’incontro Massimo Bordignon, docente di Scienza delle finanze nella facoltà di Economia dell’Ateneo. L’evento sarà introdotto dal rettore della Cattolica, Franco Anelli.

Sachs è attualmente docente alla Columbia University dove dirige il Center for Sustainable Development. Le sue aree di interesse scientifico, rispetto alle quali i suoi contributi sono sempre stati incisivi e all’avanguardia, riguardano in particolare la crisi del debito, l’iperinflazione, la transizione dalla pianificazione centralizzata all’economia di mercato, il controllo di Aids, malaria e altre malattie, la fuga dalla povertà e la battaglia contro il cambiamento climatico indotto dall’uomo. Tra i principali esperti mondiali di sviluppo sostenibile, dal 2002 al 2016 è stato direttore dell’Earth Institute alla Columbia University e nel 2015 è stato insignito del Blue Planet Prize, il più importante riconoscimento internazionale per la leadership ambientale. Dal 2001 al 2018 è stato anche consigliere speciale dei segretari generali delle Nazioni Unite Kofi Annan (2001-7), Ban Ki-moon (2008-16) e António Guterres (2017-18). È autore e coautore di numerosi libri, tra cui bestseller come “La fine della povertà”, “Il prezzo della civiltà” e “L’era dello sviluppo sostenibile”.

La conferenza, in lingua inglese e con traduzione simultanea, si terrà nell’Aula Magna dell’Università Cattolica (Milano, largo Gemelli 1) e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social @Unicatt.