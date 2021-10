Terzo settore: Uneba, Franco Massi confermato presidente

Il bergamasco Franco Massi, già direttore generale della Fondazione Restelli di Rho (Milano), è stato confermato come presidente di Uneba Nazionale. Lo ha eletto per acclamazione il Consiglio nazionale Uneba di oggi, giovedì 21 ottobre. Si trattava del primo Consiglio dopo il XVI Congresso nazionale Uneba di Lignano Sabbiadoro, nel quale Massi era stato indicato al primo posto nella lista dei consiglieri eletti. Massi è in carica da marzo 2017.

“Uneba – si legge in una nota – è la più rappresentativa organizzazione di categoria del sociosanitario e socioeducativo, con circa 1.000 enti associati, quasi tutti non profit di radici cristiane. Molte sono strutture residenziali per anziani. Giuseppe Grigoni (Uneba Liguria), Fabio Toso (Uneba Veneto), Andrea Blandi (presidente Uneba Toscana) e Santo Nicosia (presidente Uneba Sicilia) sono i nuovi vicepresidenti di Uneba nazionale”. Del Comitato esecutivo fanno parte presidente, vicepresidenti e i consiglieri nazionali Marco Petrillo (Uneba Lombardia), Giuseppe Guaricci (Uneba Puglia) Fabio Cavicchi (Uneba Emilia Romagna), Giovanni Di Bari (Uneba Marche), Amedeo Prevete (Uneba Piemonte) e don Pino Venerito (Uneba Campania). Alessandro Baccelli (Uneba Lazio) è il nuovo segretario generale: succede a Luciano Conforti, dimissionario per motivi di età. Matteo Sabini (Uneba Friuli Venezia Giulia) è il nuovo tesoriere.

In aggiunta ai consiglieri eletti, il Consiglio nazionale ha scelto di cooptare al suo interno Cesare Desogus, consigliere Uneba Sardegna. Entra in Consiglio anche don Pino Venerito, nuovo commissario Uneba Campania. Maurizio Giordano è il presidente onorario di Uneba. Tutte le cariche in Uneba sono svolte a titolo di puro volontariato senza retribuzione.