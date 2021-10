Azione Cattolica: Notarstefano (presidente), “nuovo sito, casa virtuale dell’associazione”

“In questi giorni, forse, provando a entrare nel sito ci siamo interrogati quando ci siamo imbattuti nell’immagine di cortesia che annunciava la manutenzione straordinaria del portale dell’Azione Cattolica”. Lo scrive Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale Ac, nella home page del sito associativo rinnovato. “Innanzitutto volevo spiegarvi che l’interruzione dei servizi sul sito dell’Ac si è reso necessario per un incidente causato dal maltempo straordinario che ha colpito Roma qualche settimana fa. Insieme alla Presidenza nazionale abbiamo pensato, allora, di cogliere l’opportunità di questo imprevisto per anticipare il lancio del nuovo sito che da alcuni mesi era in costruzione, rafforzando anche i nostri sistemi informatici”. “Ci ritroviamo insieme sulla nuova casa virtuale dell’Azione cattolica italiana e perciò vogliamo darci il benvenuto! Ogni nuova casa, però, quando la si inizia ad abitare non è mai finita del tutto. Chi tra noi ha fatto un trasloco lo sa bene: ci si trasferisce sempre con qualche dettaglio da ultimare, qualche mobile da comprare, qualche lampadario da montare. È in questa ottica che vorrei guardassimo il nuovo sito. Siamo partiti, abbiamo messo online la nuova casa digitale dell’Ac, senza la pretesa che fosse completa e finita, senza la pretesa di essere riusciti a trovare le geometrie perfette per collocare tutti i contenuti del vecchio portale e senza esserci per questo bloccati”.

“L’idea sulla quale abbiamo costruito la nuova casa digitale dell’Azione Cattolica è quella della promozione – aggiunge Notarstefano –. Il sito è stato pensato, infatti, per essere innanzitutto un’occasione per farci conoscere e per presentare l’associazione a chi non la conosce”.