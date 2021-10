Afghanistan: “Con i Bambini”, pubblicato avviso per l’accoglienza di minori e famiglie

“Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha pubblicato l’avviso “Con i bambini afghani”, iniziativa per accogliere minori e famiglie giunti in Italia dall’Afghanistan, con l’obiettivo di avviare in tempi rapidi azioni di accompagnamento educativo (dentro e fuori la scuola) e di inclusione delle famiglie nelle comunità. Attraverso questa iniziativa, nata all’interno del Comitato di indirizzo strategico del Fondo nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di Inapp ed Eief-Istituto Einaudi per l’economia e la finanza, il Fondo mette a disposizione complessivamente 3 milioni di euro.

“Con i bambini afghani” si rivolge alle organizzazioni del Terzo Settore con comprovate competenze di progettazione educativa integrata dedicata a minori stranieri e l’effettiva capacità di mobilitare competenze di mediazione culturale e linguistica. L’iniziativa prevede interventi promossi dall’impresa sociale “Con i Bambini”, con la concordata adesione delle organizzazioni di Terzo Settore dei territori interessati. Gli interventi saranno realizzati a partire dalle prossime settimane, attraverso un processo di co-progettazione con tutti gli enti coinvolti, e continueranno durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

L’avviso è pubblicato sul sito www.conibambini.org. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il 2 novembre 2021 esclusivamente on line tramite la piattaforma Chairos raggiungibile dal sito di “Con i Bambini”.