Diocesi: Siena, domani la presentazione del libro “Solo insieme saremo infinito. Taxi Milano 25 in viaggio con zia Caterina”

Domani, venerdì 22 ottobre, alle ore 18, presso la chiesa SS. Annunziata, in piazza Duomo a Siena, si terrà la presentazione del libro “Solo insieme saremo infinito. Taxi Milano 25 in viaggio con zia Caterina. Una rivoluzionaria dei nostri tempi”, scritto da Alessandra Cotoloni per le Edizioni San Paolo. L’evento è promosso dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, dal Comune di Siena e dalla Libreria catechistica.

“Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, è la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore che lei accompagna con allegria e leggerezza nel proprio taxi colorato e pieno di peluche all’ospedale Meyer di Firenze – si legge in una nota dell’arcidiocesi di Siena -. Salita sul magico taxi, l’autrice ha avuto modo di vedere zia Caterina all’opera in mezzo ai bambini, che lei chiama Supereroi, seguiti, coccolati e anche disegnati sulla carrozzeria. Zia Caterina racconta la sua storia partendo dall’inizio della sua avventura, quando Stefano, il suo grande amore scomparso troppo presto, le lasciò in eredità il proprio strumento di lavoro: il Taxi Milano25. Tra gli episodi salienti l’incontro con Padre Bernardo di San Miniato al Monte di Firenze, il clown dottore Patch Adams che l’ha voluta con sé in Russia e il viaggio da poco concluso in Thailandia, dove ha conosciuto la vita e i problemi della realtà infantile del mondo asiatico”. Il volume ha la prefazione di Simone Cristicchi.

Intervengono alla presentazione card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, Luigi De Mossi, sindaco di Siena, don Luigi Verdi della Fraternità di Romena, Caterina Bellandi, Alessandra Cotoloni, autrice del libro. Modera: Anna Maria Romaldo, docente dell’Istituto Monna Agnese.