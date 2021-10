49ª Settimana sociale: Ponte d’Oro, “intervista impossibile” alla città di Taranto. L’ecologia integrale spiegata i bambini

Rapporto tra ecologia ed economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e crisi sociale. Sono questi i temi al centro della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si tiene a Taranto da oggi fino a domenica 24 ottobre. Sviluppo, ambiente, lavoro, salute. Come spiegare tutto questo ai più piccoli? Sul numero di ottobre de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi edita dalla Fondazione Missio, una “intervista impossibile” alla città pugliese descrive come possono andare d’accordo cura del Creato, lavoro e sviluppo. Dando voce a Taranto, si presenta ai ragazzi anche cos’è l’“ecologia integrale”, senza la quale non esiste un futuro sostenibile che ponga al centro il bene delle persone e la loro salute. Nell’intervista impossibile (rubrica fissa della rivista) si fa riferimento pure a un legame stretto con ciò che accade dall’altra parte del pianeta, in Brasile, con la grande azienda “Vale” che estrae minerali per le acciaierie, tra cui l’ex Ilva, provocando gravi danni all’ambiente e a chi vive in quell’area della foresta amazzonica. “Consentire che a monte, ossia in Brasile, le cose siano fatte meglio, che si riesca a controllare da dove arriva il ferro, e poi proseguire facendo in modo che la fabbrica di Taranto non inquini, è un nostro preciso dovere”, conclude la città di Taranto, intervistata per i più piccoli. E chiosa: “Parlarne e adoperarsi affinché ciò avvenga presto è il primo passo da compiere”.