Terra Santa: Gerusalemme, il Dies academicus dello Studium Theologicum Salesianum con il nunzio mons. Yllana

Nei giorni scorsi si è celebrato il “Dies Academicus” dello “Studium Theologicum Salesianum” (Sts) di Gerusalemme, che ha riunito studenti, docenti e amici. Il preside, don Andrzej Toczyski, ha aperto l’evento dando il benvenuto ai partecipanti e ringraziando per la sua presenza il Nunzio Apostolico in Israele, mons. Adolfo Yllana, recentemente nominato a tale incarico. La lectio magistralis, riferisce l’agenzia salesiana Ans, è stata tenuta dal padre gesuita George Schultze sul tema “Di tutte le cose visibili e invisibili: postmodernismo e incredulità”. Il religioso ha presentato le lotte filosofiche e sociali con la permanenza e il cambiamento e come decadano i fondamenti della conoscenza e i confini della condotta.