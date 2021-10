Ordinariato militare: Assisi, domani tre nuovi diaconi. Mons. Marcianò (Omi), “ognuno di noi sia animatore vocazionale”

Ordinazioni diaconali nella Chiesa ordinariato militare per l’Italia: domani mattina l’ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, nella basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, ordinerà diaconi Luigi Benemerito, Giuseppe Massaro e Valerio Carluccio. La celebrazione segna la conclusione dell’annuale corso di aggiornamento pastorale per i cappellani militari (18-22 ottobre), in pratica il convegno diocesano della Chiesa castrense al quale hanno preso parte 150 cappellani, una rappresentanza dell’aggregazione laicale dell’Ordinariato (Pasfa), volontari del settore e alcuni delegati delle diverse forze armate. A sottolineare l’importanza delle tre ordinazioni diaconali è mons. Marcianò: “Dobbiamo seguire i giovani, proporre iniziative vocazionali. Ognuno di noi deve essere animatore vocazionale”. I nuovi diaconi provengono da tre diversi percorsi di vita: Luigi Benemerito, cosentino, ha lavorato presso un’azienda che si occupa di customer service. Ha iniziato il suo percorso di discernimento vocazionale presso il Seminario dell’Ordinariato militare nel 2016. Giuseppe Massaro proviene da Taviano (Le) e fa parte della Marina militare di Taranto. Valerio Carluccio, da Seclì, nella diocesi di Nardò-Gallipoli, è un medico specializzato in chirurgia. Dopo i primi anni di esperienza professionale aderisce alla vita religiosa seguendo la regola di S. Benedetto. Arruolato nella riserva selezionata quale ufficiale medico dell’Esercito, ha conosciuto la realtà dell’Ordinariato militare in teatro operativo. Terminati gli studi di primo ciclo di Teologia, ha scelto di servire la Chiesa nell’Ordinariato militare.