Diocesi: Acerra, domani l’inaugurazione della mostra sui vescovi del XX secolo

Domani, ad Acerra, s’inaugura la mostra “I vescovi di Acerra nel XX secolo”. L’esposizione, visitabile nel Museo diocesano da domani, 22 ottobre, al 12 dicembre, ha lo scopo, richiamato dalla brochure di presentazione, di portare alla luce “il carisma e l’operato dei pastori” alla guida della Chiesa locale nel ‘900.

La mostra, la cui inaugurazione sarà preceduta da una tavola rotonda, sempre domani, alle ore 18, nella Biblioteca vescovile di Acerra in piazza Duomo, “presenta per ogni Vescovo il profilo biografico, il ritratto, lo stemma episcopale, beni e oggetti d’arte» rappresentativi del suo operato: dalla lettera di Francesco De Pietro (1900-1932) contro la legge sul divorzio, al pastorale di Nicola Capasso (1933-1966); dalla macchina per scrivere, usata da Antonio Riboldi (1978-1999) per denunciare anche la violenza della camorra, alle opere realizzate da Giovanni Rinaldi (1999-2013).

Quattro opere realizzate dai docenti dell’Istituto statale Bruno Munari di Acerra offrono una lettura contemporanea del ministero dei vescovi nella comunità cristiana e nel territorio. Video inediti rimandano a momenti particolari della vita della Chiesa e delle città della diocesi.