Diocesi: Vicenza, domani l’inaugurazione del rinnovato Centro diocesano “Arnoldo Onisto” con la benedizione del vescovo Pizziol

Verranno inaugurati domani, venerdì 22 ottobre, alle 16.30 i rinnovati locali del Centro diocesano “Arnoldo Onisto” che già da alcuni mesi sono aperti e operativi come “cuore pulsante” dell’azione pastorale della Chiesa vicentina.

Il Centro diocesano, dedicato all’indimenticato vescovo di Vicenza Arnoldo Onisto (1912 -1992), ha trovato spazio nei chiostri dell’antico Seminario di Borgo Santa Lucia, realizzando così il desiderio, più volte espresso nel tempo dalle diverse componenti ecclesiali, di vedere riuniti in un unico luogo più facilmente accessibile della Curia diocesana (posta nella zona ztl del centro storico) i diversi uffici diocesani. Così assieme al Seminario vescovile e alla comunità dei preti e delle religiose che già vi abitavano, ora negli antichi chiostri di Borgo Santa Lucia (con ingresso da Viale Rodolfi, fronte Ospedale) trovano sede anche tutti gli uffici pastorali della diocesi, le associazioni cattoliche, l’Istituto superiore di scienze religiose, l’Istituto diocesano di musica sacra, la Biblioteca diocesana, il Museo storico scientifico naturalistico, il settimanale diocesano. Il Centro diocesano dispone di una chiesa, una sala teatro da 400 posti, sale riunioni, una cucina attrezzata con doppia sala da pranzo. Il vescovo Beniamino Pizziol ha nominato coordinatore della struttura il diacono permanente Renato Dalla Massara. In occasione dell’entrata in funzione della nuova portineria, il mons. Pizziol benedirà venerdì pomeriggio i locali a servizio della diocesi e di tutto il territorio.