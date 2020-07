Querida Amazonia: Repam, presentata una nuova serie di documentari sull’esortazione apostolica di Papa Francesco, con numerose testimonianze

Ieri, lunedì 6 luglio, la Rete ecclesiale panamazzonica (Repam)e la Verbo Film hanno lanciato una nuova serie di documentari, frutto di una reciprocacollaborazione, intitolati “Querida Amazonia: i sogni di Papa Francesco per la Panamazzonia”. Il primo documentario presenta il sogno sociale del Pontefice per la regione e i suoi popoli, così come si legge nell’esortazione apostolica post-sinodale Querida Amazonia.

Al primo documentario della serie hanno partecipato indigeni, contadini, popolazioni che vivono lungo i fiumi e operatori pastorali: quattordici persone, provenienti da sei Paesi dell’Amazzonia (Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela) hanno offerto le loro riflessioni: sette donne e sette uomini.

Ha commentato il segretario esecutivo della Repam, Mauricio Lopez: “Il documento finale del Sinodo è un dono enorme, perché raccoglie le voci del territorio e propone percorsi specifici da seguire. Questa iniziativa è un invito a esaminare tutte queste proposte e ad assumerne la responsabilità, poiché il Sinodo non è terminato. Il processo sinodale continua e spetta a voi dargli vita. Questo è solo all’inizio”.

