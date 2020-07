Economia: Università Cattolica, oggi webinar su Mes e “Recovery Fund” con scenari e prospettive nazionali ed europee

Come verranno impiegate le risorse del “Recovery Fund”? Conviene o no attivare il Mes? Quali i settori dell’economia e della società su cui puntare e i progetti sui quali vale la pena investire per innescare una ripresa vigorosa? Sono alcune delle domande alle quali risponderà il webinar dal titolo “Per non sprecare i fondi europei per la ripresa: dal Mes al Recovery Fund”, promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma e dall’Osservatorio Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica in collaborazione con la Rivista di Politica economica, che potrà essere seguito oggi pomeriggio, alle ore 15, nella homepage del campus di Roma dell’Università Cattolica e attraverso i profili social dell’Ateneo.

I lavori saranno aperti da Domenico Bodega, preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica.

Intervengono Massimo Bordignon, docente di Scienza delle Finanze alla Facoltà di Economia e membro dello European Fiscal Board, Matteo Carlo Borsani, direttore degli Affari europei di Confindustria, Giampaolo Galli, docente di Economia Politica alla Facoltà di Economia, direttore della Rivista di Politica economica e vice presidente dell’Osservatorio Conti pubblici dell’Università Cattolica, Raffaella Sadun, docente di Business Administration alla Business School della Harvard University. Modera l’incontro Gilberto Turati, docente di Scienza delle Finanze alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica.