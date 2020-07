Diocesi: Trapani, riapre la biblioteca Amico. Riattivato il servizio di prestito e restituzione dei libri

Riapre la biblioteca diocesana “G. B. Amico” di Trapani presso il seminario vescovile. A partire da questa settimana e fino al prossimo 30 settembre resterà aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì solo in orario mattutino, dalle 9 alle 13. In ottemperanza alle norme sanitarie vigenti, gli utenti non potranno accedere alle sale di lettura, né per consultare direttamente i libri della biblioteca né per accedere alle postazioni multimediali per la connessione ad internet. Con tale disposizione si evitano la manipolazione dei volumi a scaffale aperto e la permanenza prolungata delle persone in ambiente chiuso.

Tutti i libri rimangono comunque disponibili per il prestito, ma bisognerà prenotare via mail. Per cercare un libro in particolare, è possibile consultare il catalogo della biblioteca. Se il libro non è in prestito a altro utente, il personale della biblioteca concorderà opportunamente la data e l’ora esatta per il ritiro dei libri prenotati per il prestito, per evitare code. Per la restituzione dei prestiti attivi (che sono rimasti in corso di validità per tutto il periodo di lockdown) gli utenti, per evitare code, devono prenotare il giorno e l’ora, via mail all’indirizzo o telefonicamente. La biblioteca resterà chiusa per tutto il mese di agosto.