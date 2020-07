Diocesi: Venezia, venerdì 17 luglio pellegrinaggio dei giovani “Incontro al Redentore”

Alla vigilia della tradizionale festa veneziana, religiosa e cittadina, del Redentore, sempre particolarmente sentita e che si celebra la terza domenica del mese di luglio – fin dalla vigilia del sabato (quest’anno 18 e 19 luglio), si terrà venerdì 17 un pellegrinaggio diocesano “particolare”, data l’emergenza Covid-19, proposto dai giovani per i giovani, ma aperto a tutti, “Incontro al Redentore” (ore 20.30-23). Ospite straordinario, attraverso una video testimonianza, il giovane Sammy Basso, 25 anni, affetto dalla malattia genetica della progeria e impegnato in una ricerca avanzata per curare questa e altre patologie. A promuovere l’iniziativa il settore Giovani di Azione Cattolica e la Pastorale giovanile del patriarcato.

Un pellegrinaggio diverso dagli altri con partenza a piccoli gruppi o singolarmente, dalla Scuola Grande di San Rocco dove i partecipanti assisteranno ad una video catechesi della professoressa Ester Brunet. Da qui si sposteranno verso la chiesa di Santa Maria del Rosario alle Zattere (Gesuati) dove alcuni volontari illustreranno loro alcune opere d’arte sacra del ciclo iconografico. Nella stessa chiesa vi sarà la possibilità di ascoltare la testimonianza di Sammy Basso e vi saranno sacerdoti disponibili per le confessioni. Alle 22 la chiesa chiuderà.

I pellegrini attraverseranno poi il canale della Giudecca per raggiungere la chiesa del Redentore dove il gruppo degli evangelizzatori di Venezia sta organizzando una veglia eucaristica che concluderà il pellegrinaggio.