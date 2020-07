Sostenibilità: il 9 luglio 3ª Conferenza nazionale delle Green City per far ripartire l’Italia investendo sul rilancio delle sue città

Promuovere un vasto programma di rigenerazione urbana finanziato con le risorse del Fondo Next Generation Eu come pilastro fondamentale per lo stimolo alla ripresa dell’economia in Italia, in grado di mettere in moto una pluralità di attività economiche, di mobilitare importanti investimenti anche privati, di impiegare consistente occupazione, di rivitalizzare tessuti sociali ed economici locali, di fare leva sull’attivazione dei poli decisivi dello sviluppo italiano: le sue città, grandi e piccole. Questo l’obiettivo della 3ª Conferenza nazionale delle Green City in programma giovedì 9 luglio, sul tema “La rigenerazione urbana delle green city. Per far ripartire l’Italia investendo nel rilancio delle sue città”. Nel corso dell’evento, Edo Ronchi, presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile, presenterà la Carta per la rigenerazione urbana delle Green City e le relative adesioni. Previsti interventi di Paola De Micheli, ministro Infrastrutture e trasporti; Riccardo Fraccaro, sottosegretario Presidenza Consiglio dei ministri; Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci. A concludere i lavori il ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri. L’evento (10.30-12.30) è realizzato con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente e della Salute e con il supporto di Arcadis, Conou, e Ecodom e verrà trasmesso live sulla pagina Facebook della Fondazione e su www.greencitynetwork.it e www.fondazionesvilupposostenibile.org.