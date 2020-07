Diocesi: Roma, gli spazi delle parrocchie a disposizione delle scuole per favorirne l’apertura a settembre

Aule del catechismo e spazi parrocchiali vengono messi a disposizione delle scuole romane per favorire a settembre la ripresa delle attività scolastiche. Lo annuncia la diocesi di Roma sul proprio sito per far sì che “i ragazzi romani possano tornare a scuola in sicurezza”. L’iniziativa parte da una lettera inviata oggi a tutti i parroci. “Seguendo le indicazioni del nostro cardinale vicario, abbiamo avviato un’iniziativa, coordinata dal vescovo ausiliare mons. Paolo Selvadagi, con il supporto dell’Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione cattolica e dell’Ufficio giuridico del Vicariato – spiega nella lettera il prelato segretario generale del Vicariato, mons. Pierangelo Pedretti – per aiutare le scuole di Roma a riprendere l’attività didattica il prossimo mese di settembre mettendo a disposizione, ove possibile, alcuni spazi parrocchiali”.

Il primo step è una sorta di ricognizione di quali e quante aule o locali siano disponibili in ogni parrocchia. “Per avere maggior contezza di tali necessità e per gestire in modo efficace questa importante iniziativa – scrive infatti il prelato segretario –, anche in relazione alle istituzioni civili di riferimento con cui stiamo studiando una possibile intesa, vi chiediamo di far pervenire all’indirizzo e-mail di questa Segreteria generale tutte le istanze ricevute sull’argomento e di provvedere a segnalare, sempre a mezzo di posta elettronica, le richieste che avete già ricevuto e la vostra eventuale disponibilità ad offrire alcuni spazi anche a prescindere dalle richieste ricevute”.