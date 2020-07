Coronavirus Covid-19: Caritas-Focsiv, al via campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”

Le conseguenze sociali ed economiche del Covid-19 provocheranno una vera catastrofe umanitaria su scala globale, una pandemia della fame e della povertà, secondo quanto indicato dal Wfp–Word Food Programme, che toglierà i diritti umani basilari a più di un miliardo di persone, riportando il mondo indietro di oltre cento anni. Per questo Caritas italiana e Focsiv lanciano oggi la campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, un’alleanza “per amore degli ultimi”. Alla vigilia dell’8 luglio, la Giornata internazionale del Mediterraneo e ricorrenza della visita del Papa a Lampedusa nel 2013, Caritas e Focsiv ricordano che, oggi, “siamo ancora di più tutti sulla stessa barca”. La campagna è un’occasione di impegno e mobilitazione per sensibilizzare le comunità cristiane e tutta l’opinione pubblica sui temi della fame, della povertà, del lavoro, dell’educazione, delle disuguaglianze. Mensilmente saranno proposti infatti degli approfondimenti sul sito www.insiemepergliultimi.it.

Il primo focus è dedicato al tema della fame: stando ai dati di previsione delle Agenzie Onu potrebbe raddoppiare il numero di persone che non avranno a breve il quantitativo sufficiente per nutrirsi. Dagli attuali 135 milioni di persone affamate a 250 milioni entro dicembre 2020. La campagna intende anche sollecitare un gesto concreto per sostenere gli interventi nelle varie aree del mondo delle Caritas e dei soci Focsiv – 62 interventi in Africa, Medio – Oriente, Asia, America Centrale, America Latina, Europa dell’Est e Balcani. Media partner sono Agenzia Sir, agenzia Dire, L’Osservatore Romano, Avvenire, Famiglia Cristiana, Fisc–Federazione italiana settimanali cattolici, Tv2000, Radio Inblu, Radio Vaticana, Vatican News. Banca Etica è partner finanziario. Caritas e Focsiv, con la loro presenza più che decennale nelle diverse comunità di oltre 90 Paesi, raggiungono le fasce più deboli e vulnerabili delle popolazioni nel mondo, impegnandosi in interventi di solidarietà e sviluppo che puntano a restituire a tanti uomini, donne e bambini i propri diritti fondamentali, a partire da cibo, cure mediche, salute, istruzione, lavoro.