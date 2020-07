Coronavirus Covid-19: Unesco, al via in Africa occidentale la piattaforma digitale di risorse educative aperte “Beluga”

Si chiama Beluga ed è una piattaforma digitale di risorse educative aperte per studenti, insegnanti, amministratori scolastici e genitori. A lanciarla l’Unesco Multisectoral Regional Office for West Africa (Unesco Msro Abuja), in collaborazione con Ganndal Editions e l’Associazione per la promozione delle risorse educative aperte africane (Aprelia).

Le conseguenze economiche e sociali del Covid-19 stanno colpendo gravemente i sistemi di istruzione africani, secondo stime di fine giugno circa 211 milioni di persone in Africa sono ancora colpite dalla chiusura della scuola. In questo contesto, i ministeri dell’istruzione hanno dovuto adottare la formula della didattica a distanza attraverso la rete, la radio e/o la televisione al fine di garantire la continuità dell’istruzione. Nel frattempo, è stata riconosciuta l’urgenza di costruire un sistema di istruzione più resiliente in grado di resistere e assorbire lo shock per ogni possibile crisi futura.

Come una delle tante azioni concrete avviate dall’Unesco Msro Abuja per supportare i sistemi educativi nella regione in risposta efficace a Covid-19, Beluga è stata avviata a beneficio di tutti gli attori della comunità scolastica: studenti, genitori, insegnanti e amministratori scolastici. La piattaforma presenta una ricca collezione di risorse educative aperte africane sviluppate congiuntamente dalle edizioni Ganndal, casa editrice con sede in Africa e rete di risorse educative aperte con base in Francia, su misura per le esigenze educative e pedagogiche africane.