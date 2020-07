Diocesi: Ragusa, il vescovo Cuttitta presiederà stasera una Messa per il 13° anniversario dell’ordinazione episcopale

Ricorre oggi il tredicesimo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Carmelo Cuttitta, vescovo della diocesi di Ragusa. Il presule, alle 20, presiederà una celebrazione in cattedrale alla quale l’intera comunità diocesana è invitata a partecipare. Mons. Cuttitta ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 7 luglio 2007 nella cattedrale di Palermo per l’imposizione delle mani dell’allora arcivescovo Paolo Romeo. Dopo aver svolto il suo ministero episcopale come vescovo ausiliare a Palermo, dal novembre del 2015 guida la diocesi di Ragusa. Nella Conferenza episcopale siciliana ricopre l’incarico di segretario.