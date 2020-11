Unitalsi: nel weekend appuntamenti online e in tv per la Giornata dell’adesione

L’Unitalsi, in attesa di riprendere la stagione dei pellegrinaggi sospesa per l’emergenza Coronavirus, propone in vista del periodo natalizio un percorso formativo e spirituale per tutti i volontari, attraverso alcuni appuntamenti da seguire in diretta streaming. Aprirà questo nuovo cammino la celebrazione della Giornata dell’adesione, il momento in cui tutti i soci rinnovano la propria appartenenza all’Unitalsi e accolgono i nuovi membri. Vista la particolare situazione, l’appuntamento, oltre a quello solitamente celebrato nei vari gruppi e nelle diverse parrocchie, quest’anno assume una veste nazionale e raddoppia: sabato 28 e domenica 29 novembre.

Tutti i soci dell’associazione nella Giornata dell’adesione vivranno un momento di preghiera, di riflessione, di gioia, partecipando da remoto, ovunque si trovino, tramite i mezzi di comunicazione a loro disposizione a diverse iniziative nazionali. A guidare i soci a celebrare questo primo appuntamento saranno il web e la tv, attraverso “Passi di Speranza”, il programma televisivo di approfondimento ideato dall’Unitalsi, che ha raccontato, sin dal primo giorno dall’inizio della pandemia, la cronaca dell’associazione illustrata attraverso le voci dei giovani volontari del Servizio civile direttamente da Lourdes. Interviste, storie e testimonianze raccolte ogni settimana e integrate dagli interventi di sacerdoti, medici e responsabili dell’associazione per mantenere vivo il contatto con il santuario e per mostrare giorno per giorno la vita dell’Unitalsi che non si è mai fermata.

Saranno due gli speciali, che andranno in onda: il primo, sabato 28 novembre alle 18.30 per la preparazione alla Giornata, il secondo domenica 29 novembre alle 17 per la celebrazione della Giornata stessa. Le puntate speciali precederanno quelle tematiche in preparazione dell’Avvento e del Natale, con la celebrazione di due novene, la novena dell’Immacolata e quella del Natale, realizzate dai volontari in diverse parti d’Italia.

Le dirette potranno essere seguite in diversi modi: dalla pagina Facebook e dal sito internet dell’Unitalsi, su TRM Network (canale 519 di Sky per tutta l’Italia e canale 16 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata). La Giornata dell’adesione sarà seguita in diretta per la prima volta anche da Maria Vision Italia.