Fondazione Migrantes: al via il “Festival della migrazione” interamente on line

Torna, da oggi al 28 novembre, a Modena, in versione completamente on line,il Festival della migrazione che quest’anno ha per tema: “E subito riprende il viaggio. Giovani generazioni, nuove energie per superare le fragilità”. L’appuntamento metterà al centro i giovani migranti, sia coloro che arrivano in Italia sia i nostri connazionali che si spostano in altri Paesi. “La sfida delle migrazioni non riguarda più tanto l’accoglienza, ma la capacità di costruire un Paese dove le diversità e la presenza di persone di Paesi, culture e religioni differenti sappiano comporsi in una realtà più ricca – sottolinea don Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes -. Per troppo tempo abbiamo pensato che fosse sufficiente salvare chi annegava (e purtroppo continua anche oggi ad annegare nell’indifferenza di troppi) e portarlo in un porto italiano: questo, infatti, è solo il primo passo”. La vera sfida, osserva don De Robertis, “è, come ci ha ricordato Papa Francesco, proteggere, promuovere, integrare. Senza queste azioni non c’è vera accoglienza, anzi questa può essere addirittura controproducente”. Nel corso del Festival, che prevede approfondimenti, dibattiti e tavoli tematici su cooperazione, economia e lavoro, sarà presentato domani anche il “Rim Junior” della Fondazione Migrantes.