Avvento: Roma, conferenza del mariologo padre Roggio a Santa Maria in Campitelli

“Maria icona nascosta dell’Avvento” è il tema che sarà trattato dal mariologo padre Gian Matteo Roggio, giovedì 3 dicembre, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Campitelli, a Roma. A organizzare la conferenza, il Centro studi dell’Ordine della Madre di Dio e la parrocchia di Santa Maria in Portico in Campitelli, in occasione del 70° anniversario della proclamazione del dogma dell’Assunzione. Al termine della presentazione, l’ensemble della Cappella musicale di Campitelli eseguirà alcune musiche tratte dal Cantico dei Cantici e mottetti mariani. Per le disposizioni anticontagio del Covid-19, la presenza sarà contingentata e l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia.