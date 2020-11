Giovani: Terre des Hommes e Junior Achievement Italia, al via il percorso “#IoGiocoAllaPari – Palestra di diritti e competenze”

Ispirare le nuove generazioni a partecipare attivamente alla costruzione di una società più equa, inclusiva e prospera, demolendo stereotipi e barriere di genere, superando paure e pregiudizi. Questo l’obiettivo del nuovo percorso di empowerment generazionale e femminile “#IoGiocoAllaPari – Palestra di diritti e competenze” organizzato da Terre des Hommes e Junior Achievement Italia, partner tecnico-scientifico, e in collaborazione con Agenzia nazionale per i giovani e OneDay, costituito da una serie di webinar gratuiti tenuti da esperte e role model e rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori per tutto il prossimo anno.

Primo appuntamento quello con Lucia Abbinante, direttrice dell’Agenzia nazionale per i giovani, il 30 novembre dalle 15 alle 16, intitolato: “Comunità plurali: verbi e mono-luoghi per l’empowerment femminile”, al quale è possibile iscriversi su Eventbrite. L’incontro mira a stimolare la partecipazione attiva delle ragazze in ogni campo della nostra società.

Il secondo appuntamento, in calendario per il 17 dicembre, con Gaia Marzo, corporate brand director & equity partner di OneDay, si intitola “Da stagista a manager, come diventare leader a 30 anni” si concentrerà su temi attinenti al mondo lavorativo e all’innovazione, nello specifico si parlerà di management e leadership femminile. I successivi webinar, programmati a scadenza mensile, toccheranno temi come violenza di genere e leadership femminile, educazione alla cittadinanza attiva, educazione e violenza finanziaria, tecnologia e digital divide, diversity e conciliazione, sicurezza on line.

Un ruolo importante lo svolgerà anche lo sport, con il focus su empowerment e potenziale delle ragazze, e la fondamentale voce della Figc, che con il suo piano di responsabilità sociale è molto attiva su questi temi per incoraggiare i giovani di oggi a perseverare, a credere nel proprio talento e diventare agenti di cambiamento per superare stereotipi e condizionamenti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su iscrizione. Info: www.iogiocoallapari.it.