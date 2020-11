Avvento: Cis, nuovo sito e corso on line di esercizi spirituali. P. Monaco (direttore), “strumento utile per chi cerca aiuto nel cammino di fede”

Partirà in Avvento un nuovo percorso di esercizi spirituali on line, con accompagnamento personale, promosso dal Centro ignaziano di spiritualità, la rete di coordinamento e formazione delle attività legate agli esercizi spirituali ignaziani in Italia, Albania, Malta e Romania. “L’esperienza del lockdown di marzo – spiega il direttore, p. Paolo Monaco – ci ha insegnato che è possibile sperimentare anche questa modalità a distanza”. Migliaia le visualizzazioni dei video delle meditazioni offerte tra aprile e maggio, prima con gli esercizi e poi con l’itinerario ignaziano. “Più di 100 persone – aggiunge – hanno chiesto via mail un accompagnamento spirituale, reso possibile grazie alla disponibilità di 80 guide”.

Il nuovo portale www.cis-esercizispirituali.net è progettato per far conoscere gli esercizi spirituali ignaziani e per dare informazioni sulle proposte di spiritualità ignaziana a livello nazionale e locale. La nuova veste grafica e le immagini che arricchiscono le diverse pagine aiutano la consultazione dei contenuti. La homepage e il menu presentano l’articolazione della rete Cis, le diverse tipologie di esercizi, gli itinerari di formazione, i percorsi di spiritualità ignaziana. Semplificato e più veloce il calendario dei corsi di esercizi spirituali. Le mappe interattive e le pagine dedicate ai territori rendono più facile la ricerca nelle regioni italiane delle proposte e delle guide di esercizi “a km 0”.

“Ci auguriamo – conclude p. Monaco – che il sito sia un utile strumento per le persone che si avvicinano alla spiritualità ignaziana e per coloro che cercano un aiuto nel loro cammino di approfondimento della fede”.